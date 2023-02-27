Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти

В понедельник, 27 февраля, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем успешной рабочей недели.

«Настраиваемся на последнюю зимнюю рабочую неделю с водопадами и солнечными брызгами на реке Тосна. Можно даже немного помедитировать», — написал глава региона.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo