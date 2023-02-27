Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 27 февраля, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем успешной рабочей недели.

«Настраиваемся на последнюю зимнюю рабочую неделю с водопадами и солнечными брызгами на реке Тосна. Можно даже немного помедитировать», — написал глава региона.
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти Река Тосна, Ленобласть, Дрозденко
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