В Выборге пьяный пенсионер с пистолетом кидался на прохожих

Инцидент произошел вечером 24 февраля — сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что на Батальонной улице в Выборге Ленобласти пьяный мужчина угрожает прохожим.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали 68-летнего пенсионера и изъяли у него предмет, похожий на пистолет Макарова, и два магазина с 11 патронами. Оружие отправили на экспертизу, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ранее пенсионер был судим за угрозу убийством и хранение оружия. Задержанного доставили в ближайший отдел полиции.