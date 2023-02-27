В Выборге пьяный пенсионер с пистолетом кидался на прохожих

Инцидент произошел вечером 24 февраля — сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что на Батальонной улице в Выборге Ленобласти пьяный мужчина угрожает прохожим.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали 68-летнего пенсионера и изъяли у него предмет, похожий на пистолет Макарова, и два магазина с 11 патронами. Оружие отправили на экспертизу, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Ранее пенсионер был судим за угрозу убийством и хранение оружия. Задержанного доставили в ближайший отдел полиции.
Вам будет интересно
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Тиграна Хачикяна, выстрелившего в сотрудника ОМОНа рядом с метро «Гостиный двор». Обвиняемый пробудет...
26.02.2023 63