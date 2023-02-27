Добровольцу СВО из Ленобласти вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Житель Кировского района Ленобласти, отправившийся добровольцем в зону СВО, награжден государственной наградой.
Иван Тысячный награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетной наградой были отмечены особые достижения бойца в прохождении военной службы.
Иван Тысячный живет в деревне Кирсино. Он отправился в зону СВО добровольцем.
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