Добровольцу СВО из Ленобласти вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Житель Кировского района Ленобласти, отправившийся добровольцем в зону СВО, награжден государственной наградой.

Иван Тысячный награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетной наградой были отмечены особые достижения бойца в прохождении военной службы.

Иван Тысячный живет в деревне Кирсино. Он отправился в зону СВО добровольцем.