Добровольцу СВО из Ленобласти вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Автор: Гузель Галимова
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Житель Кировского района Ленобласти, отправившийся добровольцем в зону СВО, награжден государственной наградой.

Иван Тысячный награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетной наградой были отмечены особые достижения бойца в прохождении военной службы.

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Фото: vk.com/mga.lenoblru

Иван Тысячный живет в деревне Кирсино. Он отправился в зону СВО добровольцем.

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