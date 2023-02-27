В Госдуму внесут законопроект о бесплатной помощи юристов участникам СВО и их семьям

В Госдуму 27 февраля внесут законопроект о бесплатной юридической помощи военнослужащим СВО, включая добровольцев и мобилизованных, а также членам их семей.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 20 федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Среди авторов инициативы — секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, рассказали «Известиям» в партии.

Согласно инициативе, участники СВО и их родственники смогут бесплатно консультироваться по вопросам довольствия, выплатам за ранения, предоставлению кредитных каникул или помощи в сохранении бизнеса. Сейчас на бесплатную помощь адвокатов могут рассчитывать малоимущие, инвалиды, ветераны, пенсионеры, сироты, усыновители и опекуны, недееспособные и ряд других граждан.