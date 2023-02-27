В Ленобласти у лисиц начался гон

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге и Ленобласти у лисиц начался гон, который продлится до начала апреля.

Как рассказал биолог Павел Глазков, в это время самцы активно ищут себе невест. А самки для привлечения внимания делают пахучие метки и время от времени громко кричат.

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Фото: Павел Глазков

Главная задача лисицы – найти себе достойного партнера, который будет ей активно помогать выращивать лисят. Лисовины — так называют самцов — являются преданными семьянинами и образуют стабильную пару на весь период размножения.

В Ленобласти обитают чуть более 3000, а в Петербурге около 50 лисиц.

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