В Ленобласти у лисиц начался гон

В Петербурге и Ленобласти у лисиц начался гон, который продлится до начала апреля.

Как рассказал биолог Павел Глазков, в это время самцы активно ищут себе невест. А самки для привлечения внимания делают пахучие метки и время от времени громко кричат.

Главная задача лисицы – найти себе достойного партнера, который будет ей активно помогать выращивать лисят. Лисовины — так называют самцов — являются преданными семьянинами и образуют стабильную пару на весь период размножения.

В Ленобласти обитают чуть более 3000, а в Петербурге около 50 лисиц.