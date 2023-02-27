Расписание «Сапсанов» и «Невских экспрессов» изменится из-за ремонта путей

Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» между Петербургом и Москвой изменится в связи с ремонтом на железнодорожных путях.

Работы будут проводиться на перегонах Бушевец – Академическая, Крюково – Москва, а также на станции Подсолнечная. Это повлияет на расписание поездов с 3 по 27 апреля.

Подробно ознакомиться с расписанием поездов можно на сайте ОЖД.