Китайские туристы погуляли по Петербургу и Москве

Это была первая организованная группа, отправившаяся в тур после пандемии.

Вначале 30 путешественников из Гуанчжоу посетили Москву в День защитника Отечества, передает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко — он лично встречал прибывших.

Следующей точкой для туристов из Поднебесной стал Санкт-Петербург, в который они прибыли уже на масленицу, уточняет «47news». Они побывали в Эрмитаже, Петергофе, Павловске, Царском Селе.

Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Ранее стало известно, что правительство России выделило более 118 млн рублей на развитие туризма в Ленобласти.