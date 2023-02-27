В День белого медведя сотрудники Ленинградского зоопарка попросили петербуржцев приносить бочки и канистры

Эти предметы используют в качестве игрушек для медведицы Хаарчааны.

Петербуржцы могут принести игрушки для белой медведицы Хаарчааны из Ленинградского зоопарка — сообщает piter.tv. Как рассказали сотрудники зоопарка, они используются для обогащения среды – поддержания благополучия животных в искусственных условиях.

В качестве игрушек животному дают бочки, большие канистры, трубы, дорожные конусы. Они быстро ломаются и приходят в негодность, так что зоологи постоянно находятся в поиске, чем пополнить «игровой арсенал» зоопарка.

В прошлом году, например, в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России Хаарчаане передали большие пластиковые шары. Они очень понравились медведице, она катала их по вольеру, кидала, плавала на них.

Фото: Ленинградский зоопарк

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке родились два детеныша патагонских мар.