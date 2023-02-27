В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Автор: Анастасия Щербакова
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Авторство принадлежит депутату Госдумы Эльвире Аиткуловой и госсобранию Башкортостана.

Поправки хотят внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». С документом можно ознакомиться в думской электронной базе данных.

Авторы отмечают, что идеология «чайлдфри» предполагает добровольный отказ от деторождения и пропагандирует философию гедонизма — удовлетворения исключительно собственных потребностей. Это противоречит традиционным семейным ценностям и государственной политике РФ.

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