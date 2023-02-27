Минторг США запретил ввозить в Россию товары дороже трехсот долларов

Эксперты рассказали, останутся ли россияне без «Айфонов».

США на минувших выходных, как и другие члены «Большой семерки», добавили России новых санкций к годовщине начала военной операции на Украине. Среди прочего оказались меры, которым будет не рад рядовой читатель – американцы запретили ввозить в РФ свои товары стоимостью более 300 долларов. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Американцы включили в список запрещенных в России товаров в том числе и смартфоны. Как известно, продукция компании Apple в Америке стоит от 400 долларов и выше. Но значит ли это, что россияне останутся без «Айфонов»?

Как поясняют эксперты, новые санкции скорее всего никак не отразятся на наличии товаров в России — они будут поступать сюда обходными путями. Например, в Европе в последнее время подобные ограничения уже существовали. Тем не менее, китайские экспортеры успешно справлялись с задачей поставки «запрещенки».

Так что, если не случится новых санкций в отношении китайских поставок, то новые модели смартфонов не исчезнут из России. Однако цена на них существенно возрастет.

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