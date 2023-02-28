В Петербурге на улице Лени Голикова случился пожар

Госпитализирован один человек.

В Петербурге вечером 27 февраля в одной из квартир на улице Лени Голикова разгорелся пожар, в котором пострадал один человек, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу — сообщает Мойка78.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:48. В трехкомнатной квартире на кухне вспыхнул огонь. По информации спасателей, пламя охватило пять квадратных метров. На адрес незамедлительно выехали 15 сотрудников МЧС и три пожарные машины.

В 17:13 огонь удалось остановить. Собственник квартиры пострадал. Мужчину госпитализировали в больницу.

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