Самосвал влетел в остановившиеся из-за ДТП автомобили на КАД, два человека погибли — фото

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 27 февраля на 51-м километре внешней стороны КАД во Всеволожском районе Ленобласти.

Предварительно, самосвал влетел в автомобили Renault Sander и «ГАЗель», водители которых ранее попали в ДТП и дожидались приезда инспекторов. После удара иномарку отбросило в отбойник.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВКонтакте

По предварительным данным, в аварии погибли две пассажирки легковушки, которые сидели на заднем сидении. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, маленькую девочку достали до приезда скорой и увезли на попутно проезжающей карете скорой помощи.