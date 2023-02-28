Самосвал влетел в остановившиеся из-за ДТП автомобили на КАД, два человека погибли — фото

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 27 февраля на 51-м километре внешней стороны КАД во Всеволожском районе Ленобласти.
Предварительно, самосвал влетел в автомобили Renault Sander и «ГАЗель», водители которых ранее попали в ДТП и дожидались приезда инспекторов. После удара иномарку отбросило в отбойник.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВКонтакте
По предварительным данным, в аварии погибли две пассажирки легковушки, которые сидели на заднем сидении. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, маленькую девочку достали до приезда скорой и увезли на попутно проезжающей карете скорой помощи.
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26.02.2023 123