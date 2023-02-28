Более 100 пар сыграют свадьбу в красивые даты в марте в Ленобласти

Красивые даты у молодоженов Ленобласти пользуются особой популярностью.

В марте самой популярной датой для регистрации браков стала пятница 03.03.2023, в этот день официально оформят отношения 102 пары. На «зеркальный» четверг 23.03.2023 подано порядка 35 заявлений.

Напомним, настоящий «свадебный бум» наблюдался в Ленобласти 11.11.2022, тогда поженились 208 пар.