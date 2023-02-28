План «Ковер» в небе над Петербургом отменен

Авиасообщение возобновлено.

Как сообщается в телеграм-канале Питер Live, объект, из-за которого ввели сигнал «Ковёр», не обнаружен. В небо подняли истребители, но НЛО выследить не удалось.

Как стало известно позднее в СМИ, небо над Петербургом закрывалось для тренировки ПВО Западной зоны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вылетевшие истребители отработали перехват и идентификацию условной цели, уточнили в ведомстве.

В ближайшее время авиасообщение будет восстановлено.

Ранее стало известно, что «Пулково» временно перестал принимать и отправлять самолеты.