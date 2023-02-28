Россияне тратят на БАДы до 5 тысяч рублей в месяц

Лишь 27% опрошенных перед приемом добавок проходят полное медицинское обследование.

Более половины опрошенных россиян (59%) постоянно принимают витамины и другие биологически активные добавки (БАД), а 31% тратят на добавки от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц — сообщает «Известия». Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и международного логистического оператора СДЭК.

Только 18% россиян принимают БАДы, так как это рекомендовал врач. 20% респондентов принимают витамины без каких-либо обследований и анализов, 13% ограничиваются исключительно сдачей анализов.

Некоторые опрошенные (12%) сталкивались с рядом побочных эффектов.

Ранее стало известно, что врач рассказала россиянам, что гастрит не может болеть.