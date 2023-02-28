Попавшим в беду помогали местные жители.

В акватории Финского залива оторвала льдина с рыбаками — сообщается в телеграм-канале «Раньше всех. Петербург».

Пока спасатели следовали на место, рыбаков спасли местные жители. Возвратившись на базу, спасатели решили проверить традиционные места массового выхода людей на лёд.

Находка оказалась невероятной: дрейфующая льдина с десятью рыбаками на ней. Любителей экстремального лова доставили на берег в два захода.

Ранее стало известно, что в Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбака.