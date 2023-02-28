В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбака

Автор: Гузель Галимова
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Спасатели Ленобласти вернули на берег дрейфовавшего на льдине пожилого мужчину.

Сообщение о происшествии у поселка Лебяжье в Ломоносовском районе поступило в экстренные службы днем 27 февраля. В Финском заливе откололась льдина с 65-летним рыбаком. На берег самостоятельно выбраться он не смог и набрал номер экстренных служб «112».

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Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Красная Горка» на судне на воздушной подушке догнали льдину с мужчиной и доставили рыбака на берег. Медпомощь мужчине не понадобилась, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

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