Спрятанные номера авто на парковках были открыты

Более 1700 нарушителей было выявлено в ходе работы бригады пеших инспекторов.

Свыше 1,7 тысячи номеров автомобилей, спрятанных за посторонними предметами, очистили инспекторы Комитета по транспорту, которые наблюдают за зоной платной парковки — сообщает Мойка78.

Некоторые автовладельцы прячут свои номера, чтобы не платить за парковку, а инспектора в сою очередь снимают различные картонки и куски ткани. В период с 1 по 26 февраля в процессе борьбы с нарушителями было окрыто 1 702 номера автомобилей.

Также инспектора обнаружили 1,6 тысячи машин со снятыми номерами. С некоторыми водителями были проведены разъяснительные беседы.

Ранее стало известно, что автоэксперт поделился мнением о мерах по борьбе с закрытыми номерами авто в Петербурге.