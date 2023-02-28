По итогам 2022 года Сбербанк на Северо-Западе выдал более 8 тысяч льготных образовательных кредитов, что на 80% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 2 млрд рублей. Рост – в два раза по сравнению с 2021 годом.

Ожидаемо 80% кредитов банк выдал в Санкт-Петербурге. На втором месте – Ленобласть и Калининград. Лидеры по динамике прироста выдачи – Архангельская область и Республики Коми, где такие кредиты брали в два раза чаще, чем в предыдущем году.

В январе 2023 года прирост количества выданных учебных кредитов к аналогичному месяцу прошлого года составил 90%, объем по ним вырос почти в два раза.

По статистике 87% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты вузов СЗФО брали на образование от 100 до 200 тысяч рублей.