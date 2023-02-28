Памятник природы «Бухта Желтая» украсил Ленобласть

Новая особо охраняемая территория распласталась на 613 га.

«Бухту Желтую» создали в Выборгском районе на побережье Финского залива, постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — сообщает LenTV.

На территории площадью 613 га останавливаются водоплавающие и околоводные птицы — на Беломоро-Балтийском пролетном пути. Также здесь преобладают приморская и природная растительность, сосновые леса и береговые валы.

В дальнейшем «Бухту Желтую» оборудуют экотропами и местами для наблюдений.

Фото: LenTV

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко предложил назвать Финский залив «Невским».