С 3 марта на Васильевском острове ограничат движение

Данная мера связана со съемкой фильма в жанре боевик.

Из-за съемок боевика движение автомобилистов на Васильевском острове будет ограничено. Транспорт не сможет проехать по ряду участков с 3 по 6 марта — сообщает Мойка78.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга рассказали, что ограничения вступят в силу с 22.00 пятницы, 3 марта. Для петербуржцев до 23.59 понедельника, 6 марта будут недоступны следующие автомобильные дороги:

Биржевая линия от Биржевого переулка до площади Академика Сахарова, а также сама площадь; Тифлисская улица и Тифлисский переулок; Менделеевская линия от Тифлисской улицы до Биржевого проезда; Биржевой проезд от д. 2 по Биржевой площади до Менделеевской линии.

Будет введен запрет на остановку транспорта на следующих участках:

Биржевая линия от Биржевого переулка до площади Академика Сахарова и сама площадь,Тифлисская улица и Тифлисский переулок; Менделеевская линия от Тифлисской улицы до Биржевого проезда; Биржевой проезд от д. 4 по Биржевой площади до Менделеевской линии.

Ранее стало известно, что комплексную проверку систем оповещения 1 марта отменили.