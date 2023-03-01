Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в документе.

О приостановке участия России в договоре стало известно в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.