Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в документе.

О приостановке участия России в договоре стало известно в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.

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21.02.2023 211
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