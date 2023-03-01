Во Всеволожске появилась бесплатная группа психологической поддержки для участников СВО и их близких

Автор: Гузель Галимова
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В «Центре здоровья» при Всеволожской ЦРБ открылась бесплатная группа психологической поддержки для участников спецоперации и их близких.

Встречи ведут психотерапевт Георгий Грачев и психолог Светлана Болотова. Участие бесплатное, но необходима предварительная запись.

Встречи с участниками спецоперации и их семьями будут проводить регулярно раз в две недели по четвергам по адресу Колтушское шоссе, 20. Первая состоится 16 марта в 14.00. Длительность 1,5-2 часа.

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27.02.2023 105
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