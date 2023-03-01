В Ленобласти завершился сезон охоты на зайцев, кабанов и лисиц

На территории Ленобласти с 1 марта вводится запрет на добычу ряда животных.

Охотится нельзя на кабанов, зайцев, енотовидных собак, лисиц, бобров, куниц, ласки и боровую дичь. Исключение – волк, сообщили в комитете по животному миру Ленинградской области.

С 1 марта и до апреля охотиться запрещено на всей территории Ленобласти. В это время у животных наступает период гона и размножения.

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Кроме того, не тревожить животных призывают и владельцев транспорта повышенной проходимости. Квадроциклы и снегоходы могут разрушить гнезда и норки животных и привести к их миграции из-за фактора беспокойства.