Школьник попытался поджечь здание военкомата в Кировске

Вечером 28 февраля 16-летний подросток попытался поджечь военкомат в Кировске Ленобласти. Его практически сразу же задержали.

Около 22 часов охранник здания сообщил полиции, что неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь главного входа. Та разбилась, но не загорелась.

Прибывшие на место правоохранители задержали поджигателя в нескольких метрах от ЧП – на автобусной остановке. Подростка доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Известно, что подросток учится в девятом классе одной из гимназий Петербурге. Он живет в Северной столице один — переехал из Отрадного, родители снимают ему комнату в коммуналке.

Пока возбуждено уголовное дело за попытку уничтожения имущества.