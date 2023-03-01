Школьник попытался поджечь здание военкомата в Кировске

Вечером 28 февраля 16-летний подросток попытался поджечь военкомат в Кировске Ленобласти. Его практически сразу же задержали.
Около 22 часов охранник здания сообщил полиции, что неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь главного входа. Та разбилась, но не загорелась.
Прибывшие на место правоохранители задержали поджигателя в нескольких метрах от ЧП – на автобусной остановке. Подростка доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Известно, что подросток учится в девятом классе одной из гимназий Петербурге. Он живет в Северной столице один — переехал из Отрадного, родители снимают ему комнату в коммуналке.
Пока возбуждено уголовное дело за попытку уничтожения имущества.
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