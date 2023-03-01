Вандалы в Гатчине снесли фонарь на отремонтированной пару лет назад улице — видео

В редакцию ivbg обратились жители Гатчины, которые рассказали о вандализме на обновленной в ходе ремонта Соборной улице, прислав видео произошедшего.

«Вот так гатчинская молодежь вносит свои штрихи в красоту и убранство в не так давно капитально отремонтированную Соборную улицу Гатчины», — сообщили неравнодушные граждане.

По словам источника, акт вандализма произошёл ночью 22 февраля на улице Соборная, 10, возле парикмахерской «Шик». После происшествия сломанную часть убрали, а городской источник света теперь выглядит непрезентабельно.

«Отломанная часть фонаря, к сожалению, так и отсутствует, портя общий вид. Обидно, что благоустройство этого участка достопримечательной улицы завершилось буквально в конце 2021 года. Тогда же и были установлены новые уличные фонари», — рассказал собеседник ivbg.ru.

Он также отметил, что стоимость каждого фонаря составляет «около 160 тысяч рублей».