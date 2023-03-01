В ЕР призвали депутатов жестче контролировать реализацию программы по капремонту школ

Как сообщает сайт ER.ru, в 2023 году по программе должно быть капитально отремонтировано 1527 зданий.
Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен завершиться во всех регионах, участвующих в программе, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.
Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнётся. В 363 школах – продолжится в рамках двухлетнего цикла (с прошлого года).
При этом не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Республика Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области, Севастополь.
Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идёт о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.
Он призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся ещё несколько регионов, где запланировано строительство новых школ. Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по этим объектам.
В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов проведут выездное заседание с руководством региона и ответственными за строительство и ремонт школ.
Говоря о нарушениях сроков по контрактации на капремонт школ в Кабардино-Балкарии, он подчеркнул, что партии не нужны депутаты, должным образом не контролирующие работы и не выполняющие обязательства перед людьми.
Он также призвал представителей партии в Омской области, которая вошла в перечень регионов с высокими рисками по строительству новых школ, в преддверии выборов подумать над тем, с чем они пойдут на выборы. Отдельно Андрей Турчак подчеркнул, что регион нарушает обязательства и по программе социальной догазификации.
Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования «Единая Россия» проведёт анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок.
Он также отметил, что кадровые решения будут приняты по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, а в некоторых случаях – по секретарям реготделений «Единой России».
Председатель комитета по молодежной политике Ленобласти, член Регионального политсовета, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Марина Григорьева добавила, что строительство и капитальный ремонт школ и детских садов Ленобласти – мощный стимул развития системы образования
Кроме того, развивается система «Кванториумов» и центров образования естественно-научной и технологической направленностей – «Точек роста» в сельской местности и малых городах. Возводятся новые школы. В частности, в Гатчине и Мурино строятся образовательные учреждения, каждое рассчитано на 1 175 учеников. Идет капитальный ремонт школ, а также спортивных сооружений и стадионов, подчеркнула Марина Григорьева.
Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.