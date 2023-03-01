В Ленобласти за два дня обокрали четыре коттеджа

Во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти за последние два дня — 27 и 28 февраля — «обнесли» четыре коттеджа. Общая сумма ущерба составила почти 2 млн рублей.

Так, в Ломоносовском районе 27 февраля были совершены две кражи. В деревне Мухоловка неизвестные, проникнув в дом 42-летнего мужчины, похитили уличную видеокамеру, ювелирные изделия и наличные. Общая сумма ущерба — 583 тысячи рублей. В деревне Иннолово воры вынесли из дом 62-летней пенсионерки ювелирные украшений на 500 тысяч рублей.

28 февраля во Всеволожском районе произошли еще две кражи. Из дома в садоводстве «Пальмира» у Агалатово вор разбил окно на первом этаже и вынес из комнаты 150 тысяч рублей. Из дома в Янино-1 испарились наручные брендовые часы Ulysse Nardin и Omega. Ущерб оценен в 620 тысяч рублей.

Возбуждены четыре уголовных дел. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.