В Петербурге сотрудники ОМОН задержали 131 подростка после массовой драки, произошедшей в торговом центре «Галерея» 26 февраля.

Из материалов уголовного дела следует, что группа лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершила хулиганское нападение в ТРЦ «Галерея», в результате которого пострадали несколько человек. Торговый центр пришлось временно закрыть до выяснения обстоятельств.

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По данным издания, жертвой стал молодой человек, на толстовке которого был принт с изображением паука. Подросткам не понравилось, что юноша носит одежду с атрибутикой «Редана», но при этом не входит в круг их единомышленников. Пострадавший отделался незначительными травмами и отправлен домой.

Делом займется городской глава СК РФ, уточнили в пресс-службе ведомства.