Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет весна

Еще в начале марта температура может быть ниже нуля, но затем станет теплее, рассказал «Невским Новостям» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Скорее всего, будет слабый плюс, небольшой относительно нормы, аномалия слабоположительная. Это будут процессы развиваться в марте. Постепенно будет таять, в апреле станет уже теплее», — рассказал Колесов.

При этом периоды оттепели начнутся еще в феврале, воздух будет прогреваться до +3 градусов. В целом, в феврале «будет зимняя погода с зимним фоном температуры воздуха».

В Ленобласти тем временем завтра, 28 января, будет снежно. Температура воздуха в течение суток -1…-6°C