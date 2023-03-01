В Ленобласти создали возможность для догазификации еще 1402 домовладений

Общая протяженность построенных за месяц в регионе сетей превысила 50 километров.

«Газпром газораспределение Ленинградская область» завершил строительство девяти распределительных газопроводов общей протяженностью 51,1 км.

«Новые сети создали возможность для догазификации 1 402 домовладений в деревнях Поркузи Тосненского района, Каменка Выборгского района, Иссад и Гостинополье Волховского района, селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, деревне Новосиверская и поселке Сиверский Гатчинского района, в городах Луга и Бокситогорск», — рассказал зампредседателя правительства Евгений Барановский.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона есть по ссылке.