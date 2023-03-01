Скрывающих госномера автолюбителей на платной парковке могут ждать штрафы

О мерах пресечения для нарушителей задумались в Комитете по транспорту.

В феврале чиновники Смольного впервые начали бороться с водителями, скрывающими госномера в зоне платной парковки. По мере её расширения штат проверяющих увеличится, а беседы могут заменить и на более решительные действия — сообщает 78.ru.

В созданном на базе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» спецотделе трудятся девять сотрудников, включая руководителя. С 1 февраля этого года они приступили к пешему патрулированию улиц и за это время уже выявили более 1700 машин с посторонними предметами на госномерах. Пока что меры взыскания для недобросовестных автовладельцев ограничиваются разъяснительными беседами. Однако с расширением зоны платной парковки в перспективе штат пеших инспекторов может вырасти, а наказание для нарушителей планируют ужесточить.

Всерьёз рассматривают в Комитете по транспорту Смольного и вопрос о механизмах принудительной эвакуации машин со скрученными номерами.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что спрятанные номера авто на парковках были открыты.