Росстат: в России за неделю подешевели огурцы

В Росстате зафиксировали небольшую дефляцию на уровне 0,02 % за неделю. Такого показателя удалось достичь за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.

Согласно обзору «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития, с 21 по 27 февраля овощи в среднем подешевели на 0,8%. Больше всего в цене упали огурцы – сразу на 7,6 %. Незначительно, но упали в цене картофель — на 0,4%, капуста белокочанная —0,3%. При этом продолжают дорожать репчатый лук — на 3,4% и бананы — на 2,7%, помидоры — на 2,4%, свекла столовая — на 1,3%, морковь — на 1,2%.

Также незначительно подешевели гречневая крупа — на 1%, вермишель — 0,6%, мясо кур — 0,5%, мука пшеничная и макаронные изделия — 0,4%, пшено — 0,3%, маргарин, чай черный и соль поваренную — на 0,2%.