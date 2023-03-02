В Ленобласти наградили пожарного за спасение из горящего дома женщины с детьми

Автор: Гузель Галимова
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Медалью «За спасение на пожаре» наградили сотрудника 131-й пожарной части Ленобласти Сергея Щемерова.

Осенью 2022 года Сергей спас из горящего дома в Кировском районе женщину с двумя малолетними детьми.

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Видео: ГУ МЧС России по Ленинградской области

Начальник ГУ МЧС по Ленобласти Евгений Дейнека отметил отвагу, а также самоотверженность и высокое профессиональное мастерство сотрудника. С заслуженной наградой Сергея поздравили и коллеги.

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