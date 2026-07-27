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Новости Социум

Небольшие благотворительные фонды освободят от обязательного аудита — закон инициирован депутатом от Ленобласти

В России принят новый закон, который упрощает работу небольших благотворительных организаций. Согласно документу, фонды с годовым доходом до 5 миллионов рублей освобождаются от обязательного аудита. 

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, для небольших фондов каждый рубль на счету — это средства, собранные неравнодушными людьми, чтобы помочь детям, ветеранам, семьям участников специальной военной операции, людям с инвалидностью и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Чем меньше средств уходит на обязательные процедуры, тем больше помощи получают те, ради кого эти фонды работают», — подчеркнул глава региона.

При этом требования к прозрачности деятельности организаций сохраняются. Закон не отменяет контроль, но делает его разумным и соразмерным возможностям небольших организаций. В Ленинградской области работают десятки таких фондов, многие из которых выросли из инициативы нескольких человек, однажды решивших не проходить мимо чужой беды. По словам губернатора, такие команды заслуживают не дополнительных барьеров, а поддержки.

«Спасибо Ольге Занко и партии «Единая Россия» за инициативу, которая поможет благотворительным организациям заниматься главным — помогать людям», — добавил Александр Дрозденко.

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03.06.2026
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Теги

Ленобласть Александр Дрозденко Ольга Занко СОНКО
Новости Экономика

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности

В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в формате кешбэка. Об этом на днях сообщили аналитики ВТБ. По их оценкам, во втором полугодии совокупные выплаты кешбэка превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первых шести месяцев 2026-го. 

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности - В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в фо

Фото: magnific

Если в первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее, то по итогам года сумма выплаченного кешбэка, по прогнозам экспертов, может перевалить за 473 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2025 года. Прогноз учитывает все форматы вознаграждений: прямые выплаты рублями, бонусы и пр.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов. Во второй части 2026-го тренд сохранится: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Свой комментарий на тему роста выплат в формате кэшбека российскими банками дал начальник управления «Расти с ВТБ» Роман Синенко:

«Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой «гонкой». Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров».

Теги

кешбэк ВТБ

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