В России принят новый закон, который упрощает работу небольших благотворительных организаций. Согласно документу, фонды с годовым доходом до 5 миллионов рублей освобождаются от обязательного аудита.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, для небольших фондов каждый рубль на счету — это средства, собранные неравнодушными людьми, чтобы помочь детям, ветеранам, семьям участников специальной военной операции, людям с инвалидностью и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Чем меньше средств уходит на обязательные процедуры, тем больше помощи получают те, ради кого эти фонды работают», — подчеркнул глава региона.

При этом требования к прозрачности деятельности организаций сохраняются. Закон не отменяет контроль, но делает его разумным и соразмерным возможностям небольших организаций. В Ленинградской области работают десятки таких фондов, многие из которых выросли из инициативы нескольких человек, однажды решивших не проходить мимо чужой беды. По словам губернатора, такие команды заслуживают не дополнительных барьеров, а поддержки.

«Спасибо Ольге Занко и партии «Единая Россия» за инициативу, которая поможет благотворительным организациям заниматься главным — помогать людям», — добавил Александр Дрозденко.