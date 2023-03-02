В метро Петербурга с 4 марта развесят новые схемы

Обновленная схема метро Петербурга появится на станциях 4 марта.

К привычным пяти веткам в нижней части карты добавится линия наземных пригородных поездов с Витебского вокзала до Павловска. Их решили поместить на карту в силу того, что многие петербуржцы до сих пор о данном транспорте не знают. Отметим, на этом участке организовано тактовое движение электричек — они ходят каждые 15 минут.

На карте теперь также отмечено, что «Чернышевская» и «Ладожская» закрыты на ремонт и откроются только в 2024 году.