Семь станций метро Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год

В Петербурге семь станций метро закроют на капитальный ремонт с 2023 по 2027 годы. О примерном графике и планах подземки рассказал начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

В настоящее время в планах метро провести реконструкцию станций «Фрунзенская» со строительством единого диспетчерского центра с 2023 по 2025 годы, «Парк победы» — 2024-2025 годах и «Электросила» — в 2027.

Кроме того, капитальный ремонт ждет станции «Удельная» (январь-февраль 2024 года), «Технологический институт» (2026 год), «Озерки» (конец января 2025 года) и «Площадь Ленина» (2027 год).

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Козин подчеркнул, что одновременно станции закрываться не будут и работы будут выполнять с учетом особенностей локаций и их загруженности.

Сейчас в городе идут работы на станции «Чернышевская», на днях закроется «Ладожская».