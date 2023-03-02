В Петербурге мужчина насмерть забил жену бутылкой

Подсудимый заявил, что сделал это не со зла.

Колпинский районный суд Петербурга отправил в колонию строго режима вдовца, который приложил к изменению своего семейного положения не только руку, но и бутылку — пишет Фонтанка.ру.

О приговоре Максиму Шуваеву 2 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Обвинение и суд установили, что 18 мая прошлого года пьяный Шуваев разругался с женой. Ссора переросла в избиение. Он ударил ее стеклянной бутылкой, после чего сел на потерпевшую сверху и кулаками обеих рук нанес ей не менее двух ударов в область головы.

Женщина умерла в больнице 3 июня. Мужчине дали 9 лет.

«Шуваев вину признал, пояснив, что умысла на причинение телесных повреждений не имел», — ретранслируют позицию фигуранта в суде.

Ранее стало известно, что в Петербурге учительница ударила школьницу.