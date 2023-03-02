Сотрудник петербургского метро оказался педофилом

По версии следствия, число жертв в садоводстве под Гатчиной уже достигает пяти человек.

Сотрудник подземки растлевал подростков на протяжении трех последних лет.

По информации НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ, обвиняемого в педофилии 43-летнего механизатора Петербургского метрополитена изобличили в еще двух фактах растления мальчиков-подростков в СНТ «Арсенал» под Гатчиной.

Как уточнил источник, там мужчина каждое лето с 2020-го до 2022 год совращал малолетнего мальчика. По данному факту завели три уголовных дела, связанных с совершением насильственных и развратных действий сексуального характера.

Кроме того, по версии следствия, действия схожего характера он совершал с другим несовершеннолетним.

Ранее стало известно, что многодетного отца-педофила Андрея Бовта из Химози отправили на принудительное лечение.