Подростку, который совершил серию поджогов военкоматов, грозит до 15 лет тюрьмы

В отношении 16-летнего подростка из Петербурга возбудили уголовное дело.

По статье «Террористический акт» за серию поджогов военкоматов завели дело на петербургского школьника. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Об этом стало известно 78.ru.

Подозреваемого задержали в Кировске, когда тот пытался поджечь здание военкомата. Около десяти вечера он кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь главного входа, но, несмотря на все попытки, поджечь здание ему так и не удалось: охранник вовремя нажал кнопку тревожной сигнализации. Поджигателя задержали на месте.

По предварительным данным, задержанный дал показания по четырём подобным эпизодам: двум в Петербурге и двум в Ленобласти.

Ранее стало известно, что школьник попытался поджечь здание военкомата в Кировске.