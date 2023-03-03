В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат

Автор: Гузель Галимова
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Вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в столичном регионе Финляндии, возбуждено уголовное дело.

«В конце февраля 2023 года на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко был совершен акт вандализма. Было возбуждено уголовное дело», — передает РИА Новости сообщение региональной администрации.

Вандалы подожгли памятник, а на мемориальную табличку нанесли оскорбительную надпись.

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Фото : @JaniToivonen12/РИА Новости

Финские власти осуждают акты вандализма в отношении могил и памятников солдатам, военнопленным. В сообщении указывается, что Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с РФ в 1992 году.

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