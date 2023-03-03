В Ленобласти разыскивают ползающего по лесу тюлененка — видео

В Выборгском районе Ленобласти на северном берегу Финского залива западнее Большого Бора уже несколько дней ищут тюлененка.

Белёк передвигался по вечерам вокруг одного из предприятий и периодически попадал в поле зрения камер видеонаблюдения, но найти его на снегу в ночном лесу очень сложно.

Видео: Спасение тюленей 699-23-99, ВК

Когда малыш наконец улегся отдыхать возле ограждения предприятия, за ним отправились сотрудники комитета по животному миру Ленобласти. Однако тюлененок решил не дожидаться спасателей и опять уполз в неизвестном направлении. Несколько часов они искали малыша, пока ветер и позёмка окончательно не скрыли его след.