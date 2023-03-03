Юного поджигателя военкомата в Кировске отправили под стражу

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти предъявили обвинение и избрали меру пресечения 16-летнему школьнику, который пытался поджечь военкомат в Кировском районе Ленобласти.

Ему вменяется статья «Покушение на террористический акт». Суд отправил его под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Сейчас устанавливается возможная причастность подростка к аналогичным преступлениям.

Напомним, 28 февраля ученик одной из гимназий Петербурга кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь главного входа военкомата в Кировске. Та разбилась, но не загорелась.

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