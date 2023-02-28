Роструд напомнил россиянам о нерабочем дне 8 марта

Автор: Гузель Галимова
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В России среда, 8 марта, будет выходным днем, а накануне рабочий день сокращается на час, напомнили в Роструде.

«В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», — говорится в сообщении.

В предпраздничный день 7 марта рабочий день сокращается на час.

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20.02.2023 149
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