Роструд напомнил россиянам о нерабочем дне 8 марта

В России среда, 8 марта, будет выходным днем, а накануне рабочий день сокращается на час, напомнили в Роструде.
«В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», — говорится в сообщении.
В предпраздничный день 7 марта рабочий день сокращается на час.
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20.02.2023 149