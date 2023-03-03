В Петербурге «отец года» попросил 10-летнего сына перегнать автомобиль через ЗСД

Ребенок успел выехать на внедорожнике Volvo xc40 со двора и проехать километр по улице Ильюшина в Петербурге, пока маленького водителя не заметил очевидец.

Оказалось, что перегнать автомобиль через ЗСД на Васильевский остров 10-летнего мальчика попросил его 49-летний отец. Сейчас семья в разводе. Машина несколько дней оставалась у бывшей жены. Мальчик живет с мамой.

Ребенка за рулем заметил очевидец. По его словам, он сам припарковал авто, отправил мальчика в школу и сообщил в полицию.

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Мама мальчика, которой не было дома, привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В отношении отца вынесли определение о возбуждение административного производства по статье 12.7 КоАП РФ. Автомобиль отправили на спецстоянку.