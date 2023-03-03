Петростат: в 2022 году рост производства сельского хозяйства в Ленобласти составил 2,7%

Общий объем выпуска пищевой и с\х продукции в 2022 году составил 118,6 млрд рублей, из них в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 97 млрд рублей (102,5% к 2021 году).

«Наш успех – это результат комплексной программы развития производства, которая планомерно реализуется в регионе не первый год и успешно прошла испытания последнего времени. Сегодня время ставит перед нами новые вызовы, задачи увеличения производства и мы их будем выполнять», – отметил зампредседателя правительства — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

По итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. Сначала реализации программы выдано 52 участка земли общей площадью порядка 288 га. По итогам 2022 года общий рост производства продукции фермеров составил 9,8%.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе. Прием заявок как раз идет.