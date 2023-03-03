На первый в этом году в Ленобласти грант «Агростартап» подано 28 заявок

В комитете по АПК Ленинградской области допустил к дальнейшему участию 18 соискателей

На очной защите проектов конкурсной комиссии 5 претендентов представили заявки на гранты на молочное животноводство, 4 – разведение мясного скота, 4 – выращивание ягод, 2 – разведение птицы, по одной заявки на рыбоводство, овцеводство и выращивание зелени.

Итоги конкурса станут известны на следующей неделе и будут опубликованы на сайте Комитета АПК. На 2023 год на грант «Агростартап» предусмотрено 18,6 млн рублей, на 3% выше, чем в 2022 году.

Так, например, в 2020 году пять фермеров района приобрели 114 голов животных в рамках программ «Агростартап». Отметим, что принять участие в «Агростартапе» могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.