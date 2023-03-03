По случаю 8 Марта вход в Эрмитаж будет бесплатным

В Международный женский день вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб будет бесплатным для всех посетителей.

Желающие могли заранее оформить бесплатные электронные билеты на сайте музея в специальной вкладке «Международный женский день 8 Марта». Однако все билеты закончились менее чем за сутки с начала продаж.

Тем не менее, как заявляли в пресс-службе Эрмитажа, вход для посетителей 8 марта все равно будет свободным. В этот день музей будет работать с 11:00 до 18:00, кассы — с 11:00 до 17:00.

Гости музея смогут увидеть не только постоянные экспозиции, но и временные выставки.