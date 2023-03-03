Следователи проводят обыск у бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники Следкома Леобласти пришли с обыском к бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину.

Он прописан в городе Сертолово Всеволожского района, где и проживает с семьей.

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Михаил Москвин
Фото: 47news

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Накануне по нему был задержан депутат ЗакСа Ленобласти и бывший гендиректор АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниил Федичев. Ранее он работали вместе с Москвиным.

Велика вероятность, что после обысков Михаила Москвина доставят в Следственный комитет по Ленобласти, и, возможно, он будет задержан, пишет 47news.

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03.03.2023 86
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