Следователи проводят обыск у бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина

Сотрудники Следкома Леобласти пришли с обыском к бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину.

Он прописан в городе Сертолово Всеволожского района, где и проживает с семьей.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Накануне по нему был задержан депутат ЗакСа Ленобласти и бывший гендиректор АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниил Федичев. Ранее он работали вместе с Москвиным.

Велика вероятность, что после обысков Михаила Москвина доставят в Следственный комитет по Ленобласти, и, возможно, он будет задержан, пишет 47news.