Ленинградцы откликнулись на призыв оказать помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии

Сбор гуманитарной помощи организован по поручению губернатора Ленинградской области всеми районами региона

В гуманитарном грузе – одежда, обувь, спальные мешки, предметы личной гигиены, дизельные генераторы, тепловые пушки, медикаменты, продукты питания и многое другое, что поможет жителям Сирии наладить быт после землетрясения.

Свой вклад в формирование груза внесли также общественные движения «Ленинградский доброволец» и #МыВместе.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных на СВО ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.